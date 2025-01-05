Дженнифер Лопес, Селена Гомес, Зои Кравиц на премии The Creative Impact Awards

В городе Палм-Спрингс в Калифорнии 4 января прошли церемония вручении премии The Creative Impact Awards, организованная изданием Variety, и бранч 10 Directors To Watch, посвященный чествованию кинорежиссеров, отметившихся своими работами в прошлом году.
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