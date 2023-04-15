Военное обозрение

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Афганцы, помогавшие ЦРУ и бежавшие в США: Нам не оказывают обещанной помощи, лучше бы мы вернулись в Афганистан или даже в Иран

Афганцы, помогавшие ЦРУ и бежавшие в США: Нам не оказывают обещанной помощи, лучше бы мы вернулись в Афганистан или даже в Иран

Многие из 85 500 афганских граждан, прибывших в Соединенные Штаты в рамках масштабной американской эвакуации в августе 2021 года, до сих пор борются за право получать хоть какие-то пособия и документы.

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