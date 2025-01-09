Экономист допустил дополнительную индексацию пенсий в феврале

В России в феврале могут дополнительно проиндексировать пенсии. Правительство может принять такое решение, ориентируясь на данные по инфляции, полученные в январе, заявил 9 января директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в эфире KP.
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