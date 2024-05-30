Украинский узурпатор Владимир Зеленский (легитимным президентом он уже неделю как не является) в эти дни кочует по Европе с протянутой рукой в поисках денег для продолжения войны с Россией.
«Партнёр одноразового использования». В чём смысл американских планов на Украине?
Комментарии
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Natalija Osminina
Так и европейцы не представляют, что их ждет. Да и многие россияне в сомнениях.
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4 час.
М
Мария
Наверное, уверенность в завтрашнем дне было только в Советском Союзе, как рассказывают старики. Теперь этой уверенности нет, ещё и война посеяла полную непредсказуемость. Но..".делай, что должно- и будь, что будет"....Другого выхода у нас нет.
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4 час.
Natalija Osminina
Я лично смотрю оптимистично.
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1 час.
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