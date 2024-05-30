«Партнёр одноразового использования». В чём смысл американских планов на Украине?

Так и европейцы не представляют, что их ждет. Да и многие россияне в сомнениях.

М

Мария

Наверное, уверенность в завтрашнем дне было только в Советском Союзе, как рассказывают старики. Теперь этой уверенности нет, ещё и война посеяла полную непредсказуемость. Но..".делай, что должно- и будь, что будет"....Другого выхода у нас нет.