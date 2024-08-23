Венгрия хочет отсудить у ЕК часть расходов на содержание мигрантов

Найти возможность отсудить у Европейской комиссии часть расходов, связанных с миграцией, поручил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляс, 22 августа сообщает пресс-служба правительства страны.
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