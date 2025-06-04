Тает на глазах: с чем связана резкая потеря веса Леонардо Ди Каприо

Актер Леонардо Ди Каприо снова стал поводом для обсуждений — на последних фото звезда «Титаника» выглядит значительно стройнее, и эксперты подозревают, что похудение связано с применением препарата для диабетиков «Оземпик».
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