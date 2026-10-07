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Авторадио

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Полис ОСАГО подорожал на 8% в 2026 году

Средняя стоимость страховки по ОСАГО в России выросла на 8% в 2026 году относительно 2025-го. Такие данные привел начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков Андрей Спиров, пишут «Известия».

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