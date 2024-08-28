Полковник Тиле предупредил Киев о последствиях ударов по России: "Это опасно"

Тиле решил сказать, что Зеленского могут ждать очень опасные последствия ударов по РоссииУкраинские боевики не перестают наносить удары по территории России, что, по мнению полковника в отставке Ральфа Тиле, ещё больше разозлит Владимира Путина.
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