Итог работы по развенчанию стереотипов представили на выставке в Новосибирске

В Новосибирске на протяжении года реализовывался социальный проект «Это важно». В рамках проекта десятки ведущих с ограниченными возможностями проводили для школьников различные встречи, на которых делились своими историями, рассказали об увлечениях, достижениях и вызовах, с которыми они сталкиваются.
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