Более двадцати объектов образования строится в Новосибирской области по нацпроекту

Итоги года обсудили 21 декабря в программе «Вести Новосибирск». Объемы капремонта и строительства новых школ и детских садов на территории Новосибирской области резко возросли, благодаря реализации нацпроектов.
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