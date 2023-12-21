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Вечерний Новосибирск

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Более двадцати объектов образования строится в Новосибирской области по нацпроекту

Более двадцати объектов образования строится в Новосибирской области по нацпроекту

Итоги года обсудили 21 декабря в программе «Вести Новосибирск». Объемы капремонта и строительства новых школ и детских садов на территории Новосибирской области резко возросли, благодаря реализации нацпроектов.

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