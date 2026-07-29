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Аргументы недели

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Молодая женщина лишилась пальцев при обвалке мяса в цеху предприятия

Молодая женщина лишилась пальцев при обвалке мяса в цеху предприятия

Двадцатилетняя девушка по неопытности стала инвалидом, недолго проработав обвальщицей в мясном цеху. Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по факту травмирования на производстве.

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