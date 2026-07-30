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Царьград

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Вскрылось тёмного прошлое предполагаемого убийцы учёного Зезина: С позором изгнали из ГАИ после скандала

Вскрылось тёмного прошлое предполагаемого убийцы учёного Зезина: С позором изгнали из ГАИ после скандала

Вскрылось тёмного прошлое предполагаемого убийцы учёного Никиты Зезина. Ранее фигуранта дела о нападении на доктора сельскохозяйственных наук с позором изгнали из ГАИ после скандала, рассказал Василий Ющук.

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