Вскрылось тёмного прошлое предполагаемого убийцы учёного Зезина: С позором изгнали из ГАИ после скандала

Вскрылось тёмного прошлое предполагаемого убийцы учёного Никиты Зезина. Ранее фигуранта дела о нападении на доктора сельскохозяйственных наук с позором изгнали из ГАИ после скандала, рассказал Василий Ющук.
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