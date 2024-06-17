В Кургане в 25 раз сократилось число попрошаек: куда исчезают нищие – вопрос для всей России

Россияне стали реже видеть нищих, просящих милостыню на паперти и в людных местах. Так, в Зауралье за пять лет количество людей, которых полиция привлекала к ответственности за попрошайничество, сократилось в 25 раз (!).
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