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Лучшие идеи для грядок или как сделать, чтобы было удобно, стильно и долговечно

Лучшие идеи для грядок или как сделать, чтобы было удобно, стильно и долговечно

Грядки можно просто накопать, а можно сделать так, чтобы они отвечали принципу трех Э, т.е. были экологичны, экономичны и эстетичны!   Вариантов для устройства грядок огромное множество: они могут быть деревянные, пластиковые, металлические, бетонные.

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