Лучшие идеи для грядок или как сделать, чтобы было удобно, стильно и долговечно

Грядки можно просто накопать, а можно сделать так, чтобы они отвечали принципу трех Э, т.е. были экологичны, экономичны и эстетичны! Вариантов для устройства грядок огромное множество: они могут быть деревянные, пластиковые, металлические, бетонные.