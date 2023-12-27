20 прекрасно сохранившихся портретов современников Христа

Античные скульптуры греков и римлян знают все, а вот картины той эпохи мало кто видел — а они есть. В начале XVIII века итальянский путешественник исследовал захоронения в Египте и обнаружил в одном из них экзотические портреты, которые прекрасно сохранились в сухом климате.
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