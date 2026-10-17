Высокая оценка жюри: «Снова на рыбалку», группа пингвинов стремительно несется сквозь ледяные воды Антарктики в разгар южного лета у мыса Порт-Шарко / © Romain Barats Победителем состязания этого года стал фотограф дикой природы Нур Такер за снимок подводной охоты олуш.
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