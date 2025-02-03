Кто убил Грибоедова?

К 230-летию со дня рождения замечательного русского писателя и дипломата «Несмотря на то, что наиболее известен русский классик своей бессмертной комедией "Горе от ума", которая до сих пор часто ставится на театральных подмостках, значительная часть его жизни была посвящена дипломатической карьере, – говорится на портале МИД РФ, где отметили его юбилей.
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