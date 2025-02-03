☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irina Pchibyla
    Я не просто ругаюсь матом ! Я злюсь !!! Но не просто из-за плохого характера , а из-за  сегодняшних проблем в стране ...Вассерман: Ругающ...
  • Ольга
    Спасибо за хорошую положительную  информацию. Будем знать наших героев!Народ должен знат...
  • Семен Демин
    Прибалтийские "тигры" , блин!Судьба Прибалтики...

Кто убил Грибоедова?

Кто убил Грибоедова?

К 230-летию со дня рождения замечательного русского писателя и дипломата    «Несмотря на то, что наиболее известен русский классик своей бессмертной комедией "Горе от ума", которая до сих пор часто ставится на театральных подмостках, значительная часть его жизни была посвящена дипломатической карьере, – говорится на портале МИД РФ, где отметили его юбилей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх