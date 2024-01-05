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  • Юрий Золотарев
    Да ОН "так, в общем"... Чтобы выглядеть оригинальным.БЫСТРАЯ ПОБЕДА БЫ...
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    После всей этой заварухи,мне очень интересно как они и им подобные твари будут на карачках ползти к России..Французы, конечно...
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    Не делай добра- не наживёшь врага...Французы, конечно...

За что из "Песни года" вырезали еще и Леру Кудрявцеву с Катей Гордон

За что из "Песни года" вырезали еще и Леру Кудрявцеву с Катей Гордон

Да, они тоже должны были петь на "Песне года". Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Правда, неизвестно за какие заслуги - они ведь ведущие, а не поющие.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Да, &quot;босоногому мальчику&quot; российской эстрады - агУтину, давно надо уже придать ускорение пендалем под зад, заслужил вполне!
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12 час.
Jolie
правильно сделали!! надоели уже эти безголосые &quot;звёзды и звездули&quot;
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12 час.
Надежда
Две тетки(одной за 40, второй-за 50!) прикинулись &quot;девчонками за 30&quot;(!) и попытались доказать своим молодым мужикам, что они еще ого-го и дадут фору любой молодой!))☺️
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2 час.

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