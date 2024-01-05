Да, они тоже должны были петь на "Песне года". Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Правда, неизвестно за какие заслуги - они ведь ведущие, а не поющие.
За что из "Песни года" вырезали еще и Леру Кудрявцеву с Катей Гордон
Комментарии
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Александр Салтановский
Да, "босоногому мальчику" российской эстрады - агУтину, давно надо уже придать ускорение пендалем под зад, заслужил вполне!
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12 час.
Jolie
правильно сделали!! надоели уже эти безголосые "звёзды и звездули"
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12 час.
Надежда
Две тетки(одной за 40, второй-за 50!) прикинулись "девчонками за 30"(!) и попытались доказать своим молодым мужикам, что они еще ого-го и дадут фору любой молодой!))☺️
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2 час.
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