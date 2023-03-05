Закон и Порядок

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«О бюрократах и их "сопливых" детях» Пригожин в очередной раз "наехал" на российских чиновников и их детей, ведущих праздный образ жизни

«О бюрократах и их "сопливых" детях» Пригожин в очередной раз "наехал" на российских чиновников и их детей, ведущих праздный образ жизни

Не так давно мне на глаза попались слова Евгения Викторовича, которые весьма точно передают чувства многих жителей нашей страны.

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