«О бюрократах и их "сопливых" детях» Пригожин в очередной раз "наехал" на российских чиновников и их детей, ведущих праздный образ жизни

Не так давно мне на глаза попались слова Евгения Викторовича, которые весьма точно передают чувства многих жителей нашей страны.
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