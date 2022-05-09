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Марцинкевич: хитрый ход «Газпрома» с «Северным потоком — 2» нанес двойной удар по Европе

Марцинкевич: хитрый ход «Газпрома» с «Северным потоком — 2» нанес двойной удар по Европе

Jens Büttner/ZB/Globallookpress Решение «Газпрома» об использовании части мощностей «Северного потока — 2» для газификации России стало двойным ударом по Европе, отметил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает ФБА «Экономика сегодня».

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