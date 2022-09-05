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В Самарской области, благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД, автомобилисту была оказана своевременная медицинская помощь

В Самарской области, благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД, автомобилисту была оказана своевременная медицинская помощь

В вечернее время к посту ДПС поселка Зеленовка Ставропольского района Самарской области подъехал автомобиль, из которого выбежала встревоженная женщина.

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