В эфире программы "Петербург. Новый взгляд" губернатор сообщил, что все пострадавшие от атак беспилотников на Петербург получат денежные компенсации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России учредили...
- Эстония закроет г...
- Эстония закроет г...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым