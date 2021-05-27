В Калининграде стартовал сбор с руководящим составом медслужб объединений Вооруженных Сил РФ

Россия. Калининград. 28 мая 2021 года. Rainbow . В Калининграде 27 мая стартовал сбор со специалистами медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России.
Россия. Калининград. 28 мая 2021 года. Rainbow . В Калининграде 27 мая стартовал сбор со специалистами медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России.
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