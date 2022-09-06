Zefirka > Авто/Мото > Настоящий игрушечный грузовик Ford F-250 Tonka 1978 года Этот реальный грузовик Ford F-250 Tonka 1978 года выпуска с множеством нестандартных деталей — одна из самых крутых сборок для взрослых мужчин, которые не взрослеют.