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Настоящий игрушечный грузовик Ford F-250 Tonka 1978 года

Настоящий игрушечный грузовик Ford F-250 Tonka 1978 года

Zefirka > Авто/Мото > Настоящий игрушечный грузовик Ford F-250 Tonka 1978 года Этот реальный грузовик Ford F-250 Tonka 1978 года выпуска с множеством нестандартных деталей — одна из самых крутых сборок для взрослых мужчин, которые не взрослеют.

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