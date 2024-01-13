Shot: пожар на складе в Петербурге начался со стелажей с бытовой химией

Один из сотрудников загоревшегося в Санкт-Петербурге склада Wildberries рассказал Telegram-каналу Shot, что возгорание изначально произошло в первом блоке распределительного центра По словам сотрудника, первыми загорелись стеллажи с бытовой химией, расположенные на шестом уровне склада - практически под потолком.