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Shot: пожар на складе в Петербурге начался со стелажей с бытовой химией

Shot: пожар на складе в Петербурге начался со стелажей с бытовой химией

Один из сотрудников загоревшегося в Санкт-Петербурге склада Wildberries рассказал Telegram-каналу Shot, что возгорание изначально произошло в первом блоке распределительного центра По словам сотрудника, первыми загорелись стеллажи с бытовой химией, расположенные на шестом уровне склада - практически под потолком.

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