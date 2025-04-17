Береза подскажет садоводам, когда открывать розы: лайфак, подаренный предками, укажет на температуру Ольга БезродняяС приближением весны садоводы готовятся к открытию своих роз, но как понять, что уже наступило время, чтобы их не заморозить.
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