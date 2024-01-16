Крушение маленького самолета в Чили попало на видео

Легкомоторный самолет упал на шоссе в городе Талька на юге Чили. Воздушное судно взорвалось еще в воздухе, пилот погиб, на земле пострадали четыре человека, пишет 16 января издание El Chorrillero со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (DGAC).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии