Крушение маленького самолета в Чили попало на видео

Легкомоторный самолет упал на шоссе в городе Талька на юге Чили. Воздушное судно взорвалось еще в воздухе, пилот погиб, на земле пострадали четыре человека, пишет 16 января издание El Chorrillero со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (DGAC).