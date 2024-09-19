Прокуратура Украины объявила в розыск сбежавшего нардепа Одарченко

Facebook*/Одарченко Андрей Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины объявила в розыск депутата Верховной рады Андрея Одарченко, которого ранее обвинили в подкупе чиновников, сообщает САП в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии