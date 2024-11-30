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Байден: Белый дом и ФБР расследуют угрозы в адрес будущих членов кабинета Трампа

Байден: Белый дом и ФБР расследуют угрозы в адрес будущих членов кабинета Трампа

Белый дом совместно с ФБР занимается расследованием угроз в адрес будущих членов кабинета Дональда Трампа, а также случаев ложных вызовов полиции, направленных против законодателей и окружения избранного президента Соединенных Штатов.

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