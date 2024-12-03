Правдивая история Харькова: как Украина украла русский город «хлопоманами»

АЗ

Андрей Зарубкин

При Хрущеве бандеровцев расселили по всей Украине, на Донбассе, в Харькове, в Тавриде,.. Из Донбасса посылали в Западную Украину молодых учителей, врачей, специалистов. 6-ть тысяч из них убили.