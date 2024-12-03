В последнюю неделю приходят сообщения о продвижении ВС России на северо-востоке Харьковской области — наши военные выравнивают линию фронта вдоль реки Оскол, штурмовой группе удалось закрепиться на окраинах Купянска.
Правдивая история Харькова: как Украина украла русский город «хлопоманами»
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
При Хрущеве бандеровцев расселили по всей Украине, на Донбассе, в Харькове, в Тавриде,.. Из Донбасса посылали в Западную Украину молодых учителей, врачей, специалистов. 6-ть тысяч из них убили.
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20 час.
лина любимцева
Весь восток, центр и юг современной Украины -это российские территории. И русские города.
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16 час.
лл
лина любимцева
Западэнци всегда одинаково ненавидели и ненавидят что русских, что украинцев.
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16 час.
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