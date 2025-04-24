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Шеремет считает, что Украине нужно временное правительство

Шеремет считает, что Украине нужно временное правительство

Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли в 2024 году, показал свою неспособность принести мир Украине, поэтому в стране должно появиться временное правительство, которое будет уполномочено вести переговоры и подписывать соглашения.

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