Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли в 2024 году, показал свою неспособность принести мир Украине, поэтому в стране должно появиться временное правительство, которое будет уполномочено вести переговоры и подписывать соглашения.
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