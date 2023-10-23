В российском ретейле «беспрецедентный» дефицит кадров. На что готовы работодатели?

В России за год на четверть вырос дефицит персонала розничного ретейла, сообщил Superjob. Это касается в первую очередь администраторов, продавцов-консультантов и кассиров сетей, торгующих продуктами, косметическими товарами, электроникой и бытовой техникой.
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