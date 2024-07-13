Врач назвал главную причину рака желчного пузыря

Запущенные желчнокаменная болезнь и хронический холецистит могут вызвать рак желчного пузыря. Об этом рассказал хирург-онколог, химиотерапевт, заведующий дневным стационаром клиники «Евроонко» Антон Елкин.
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