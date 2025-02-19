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Война не закончится внезапно. Белые шаманы принялись гадать про СВО

Война не закончится внезапно. Белые шаманы принялись гадать про СВО

Всё больше разговоров ходит о скором завершении СВО. Вот и якутские шаманы не остались в стороне и принялись гадать, каким будет лето, ждать ли паводков, когда закончится война.

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