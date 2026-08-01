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Психолог Марк Бартон: влюбленность длится около десяти месяцев

Психолог Марк Бартон: влюбленность длится около десяти месяцев

Влюбленность не стоит воспринимать как постоянное состояние в отношениях: по словам психолога Марка Бартона, этот период может длиться около десяти месяцев, после чего пара сталкивается с первым серьезным кризисом.

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