В Подмосковье прошли ярмарки «Помогаем вместе» в поддержку бойцов СВО

В Московской области прошли гуманитарные ярмарки «Помогаем вместе». Активисты и волонтеры масштабного благотворительного проекта «Молодой Гвардии Единой России» познакомили жителей Королева, Щелкова, Солнечногорска и еще десятка городов региона с тем, как сообщество неравнодушных людей сегодня помогает фронту.
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