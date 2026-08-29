В Подмосковье прошли ярмарки «Помогаем вместе» в поддержку бойцов СВО

В Московской области прошли гуманитарные ярмарки «Помогаем вместе». Активисты и волонтеры масштабного благотворительного проекта «Молодой Гвардии Единой России» познакомили жителей Королева, Щелкова, Солнечногорска и еще десятка городов региона с тем, как сообщество неравнодушных людей сегодня помогает фронту.