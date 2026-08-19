Sobakaru
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Sobakaru

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Великий и ужасный: 10 средств с ретинолом для новичков и опытных бьюти-гуру

Великий и ужасный: 10 средств с ретинолом для новичков и опытных бьюти-гуру

А еще — разрушили все мифы (и нашли успокоение!) вместе с косметологом и главным врачом клиники «Альфа Эпоха» Еленой Косенко! .

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