Великий и ужасный: 10 средств с ретинолом для новичков и опытных бьюти-гуру

А еще — разрушили все мифы (и нашли успокоение!) вместе с косметологом и главным врачом клиники «Альфа Эпоха» Еленой Косенко! .
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