«Друзья, прекрасен наш союз»: кому признательна Россия, что не оставили её в беде

Вера смелых

Фигня какая-то! НИКТО из утверждающих о вот этих " нитках" , причём призрачных "нитках" с подачи ЦИПСО, ни одним фактом НЕ МОЖЕТ подтвердить свои измышления. Белоруссия, сидящая на дотации России, не обладает высокоразвитой промышленность, что бы так щедро "помогать" кому бы то ни было. Луке дай Бог своих обеспечить с российской помощью. Любая материальная помощь от других государств идёт ИСКЛЮ,ИТЕЛЬНО по договорам и соглашениям. КТО видел, или хотя бы слышал о таких? Ни Сев.Корея, ни Иран просто по состоянию своих экономик не имеют ВОЗМОЖНОСТИ помогать , тем более, нашей стране. Такие статьи , как эта, вредны тем, что принижают, и нивелируют достижения нашей Родины. Достижение главное - наша экономика уже на четвёртом месте - и правительство так смогло организовать производство, что в помощи нужды нет. В Сев. Корее немного другие стандарты производства - и её снаряды не под наши средства стрельбы. Можно и дальше продолжать разоблачение лживости автора статьи, но не в этом формате, к сожалению. У нашей Родины есть те, кого можно назвать друзьями - например, Никарагуа - её президент дал согласие на нашу военную базу. Венесуэла - везде и всюду на международных политических площадках поддерживает Россию - когда те, кого она кормит либо трусливо молчат, либо голосуют против. Монголия, Вьетнам, Малайзия, ЮАР , и много тех, кто это делает без огласки и деклараций. Не унижайте свою Родину, бормоча о "нитках" - ей незачем их собирать! Только нищие духом и слабые умишком могут в это верить, говорить и писать.