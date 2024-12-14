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«Друзья, прекрасен наш союз»: кому признательна Россия, что не оставили её в беде

«Друзья, прекрасен наш союз»: кому признательна Россия, что не оставили её в беде

Сегодня идёт длительная война на истощение. И тут важна роль союзников России, прямо или косвенно поддерживающих в борьбе с международным империализмом.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Не жирно друзья помогают....  Но да, - с миру по нитке...
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3 час.
Вера смелых
Фигня какая-то! НИКТО из утверждающих о вот этих &quot; нитках&quot; , причём призрачных &quot;нитках&quot; с подачи ЦИПСО,  ни одним фактом НЕ МОЖЕТ подтвердить свои измышления.     Белоруссия, сидящая на дотации России, не обладает высокоразвитой промышленность, что бы так щедро &quot;помогать&quot; кому бы то ни было. Луке дай Бог своих обеспечить с российской помощью.                                               Любая материальная помощь от других государств идёт ИСКЛЮ,ИТЕЛЬНО по договорам и соглашениям.                                        КТО видел, или хотя бы слышал о таких?  Ни Сев.Корея, ни Иран  просто по состоянию своих экономик не имеют ВОЗМОЖНОСТИ  помогать , тем более, нашей стране.                          Такие статьи , как эта, вредны тем, что принижают, и нивелируют достижения нашей Родины. Достижение главное - наша экономика уже на четвёртом месте - и правительство так смогло организовать производство, что в помощи нужды нет.                            В Сев. Корее немного другие стандарты производства - и её снаряды  не под наши средства стрельбы. Можно и дальше продолжать разоблачение лживости автора статьи, но не в этом формате, к сожалению.                                           У нашей Родины есть те, кого можно назвать друзьями - например, Никарагуа - её президент дал согласие на нашу военную базу. Венесуэла - везде и всюду на международных политических площадках поддерживает Россию - когда те, кого она кормит либо трусливо молчат, либо голосуют против.  Монголия, Вьетнам, Малайзия, ЮАР , и много тех, кто это делает без огласки и деклараций.                                          Не унижайте свою Родину, бормоча о &quot;нитках&quot; - ей незачем их собирать!  Только нищие духом и слабые умишком могут в это верить, говорить и писать.
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2 час.
Вера смелых
Ну да, для дураков , способных как вы, пернуть в лужу своим комментом, все, что напишут - нитки...  Недостаточно статью прочесть- надо и своими мозгами пошевелить... А когда нечему в черепушке шевелиться, то можно именно такой коммент пёрнуть......
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1 час.

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