Клуж-Напока (WTA). 2-й круг. Блинкова сыграет с Парризас Диас, Эрика Андреева – с Богдан

Анна Блинкова встретится с Нурией Парризас Диас. Сетка турнира здесь. Transylvania Open Клуж-Напока, Румыния 5 – 11 февраля 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Крытые корты, хард Второй круг Нурия Парризас Диас (Испания) Анна Блинкова (Россия) Дата проведения 7 февраля, 16.
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