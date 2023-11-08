Reuters: ведущие финансисты мира прогнозируют новый экономический кризис

Собравшиеся на Инвестиционном саммите в Гонконге руководители ведущих банковских компаний мира выразили обеспокоенность геополитической напряженностью и высказали предположение, что события, подобные украинскому или палестино-израильскому конфликтам, могут стать причиной глобального экономического кризиса.