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Кинолог пояснил, страдают ли собаки от аллергии на цветение

Кинолог пояснил, страдают ли собаки от аллергии на цветение

Есть собаки, которые, как и люди, страдают от цветения. Хозяевам важно помогать собакам-аллергикам в этот период, чтобы облегчить течение заболевания, рассказали «Ветеринарии и жизни» в Российской кинологической федерации (РКФ).

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