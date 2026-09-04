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Футболка, самолет и паддок: как сделать PR-кампанию на «Формуле-1» за сутки

Футболка, самолет и паддок: как сделать PR-кампанию на «Формуле-1» за сутки

У этой истории не было бюджета, медиаплана, презентации и согласованных KPI. Была идея, которая показалась хорошей, и уверенность, что со всеми можно договориться.

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