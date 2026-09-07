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Регионы России

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СКА обыграл московское «Динамо» со счётом 5:3 в матче КХЛ

СКА обыграл московское «Динамо» со счётом 5:3 в матче КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал волевую победу над московским «Динамо» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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