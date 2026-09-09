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Новая реальность информационных технологий

Новая реальность информационных технологий

С 26 по 30 октября пройдет третья ежегодная Российская неделя кибербезопасности – самый масштабный цикл событий в сфере информационной безопасности.

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