На севере Индии нашли тела двоих россиян

В районе населенного пункта Маникаран на севере Индии в термальном бассейне нашли тела двух россиян. Уточняется, что были найдены тела 37-летнего мужчины и 21-летней женщины в бассейне населенного пункта Тегри.
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