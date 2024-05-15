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Китай

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Россия и Китай совместно открывают успешное будущее всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху -- В. Путин

Москва, 15 мая /Синьхуа/ -- Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга за счет наращивания равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, укрепляют внешнеполитическую координацию в интересах построения справедливого многополярного мироустройства.

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