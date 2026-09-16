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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сенна Эджиус перейдет в MotoGP и будет выступать за «Тек 3» в 2027-м

Команда MotoGP «Тек 3» объявила о переходе Сенны Эджиуса в 2027 году. 21-летний австралиец станет напарником Луки Марини.

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