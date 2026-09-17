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Газета.ру

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Суд до декабря продлил срок ареста основателю Readovka Костылеву

Суд до декабря продлил срок ареста основателю Readovka Костылеву

Тверской суд Москвы продлил срок ареста основателю издания Readovka Алексею Костылеву по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны.

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