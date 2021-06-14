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Какого цвета ваше имя. Как, зная цвет имени, привлекать в жизнь удачу и благополучие

Какого цвета ваше имя. Как, зная цвет имени, привлекать в жизнь удачу и благополучие

Имя человека - тайна, в которой множество оттенков. Давно известно, что каждое имя имеет не только определенную вибрацию, но и свой цвет, свою энергетику.

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РОМАН Молчанов
Красный :)
Нина Третьякова
У меня очень точно! Спасибо! Здоровья, любви и всех благ всем!
Алексей Рэдс
Я бы на месте автора этой статьи воздержался от отнесения альтруизма к списку недостатков.
Larisa P
А я то думаю, почему люблю серебро? Оказывается, это цвет моего имени

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