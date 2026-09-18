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Газета.ру

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Бывший тренер "Зенита" Петржела заявил, что Дзюба никому не нужен

Бывший тренер "Зенита" Петржела заявил, что Дзюба никому не нужен

Бывший тренер петербургского «Зенита» заявил, что форвард Артем Дзюба никому не нужен, передает «Советский спорт».

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